Ruba sandali da donna ma perde il marsupio, la Polizia si presenta a casa

Nel pomeriggio di sabato 14 agosto la Polizia di Stato di Gallarate ha individuato e denunciato un uomo che ha tentato di rubare della merce all’interno di un negozio di scarpe in viale Milano.

E’ andata male ad un gallaratese di quarantatré anni, cittadino italiano, che dopo aver gironzolato a lungo tra le corsie del negozio, ne è uscito in tutta fretta, facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

La responsabile dell’esercizio commerciale ha rincorso l’uomo, fermandolo nel momento in cui stava inforcando la propria bicicletta per allontanarsi. La donna gli ha chiesto di rientrare in negozio al fine di verificare le ragioni dell’attivazione dell’allarme, ma per tutta risposta l’uomo ha scaraventato a terra una scatola di scarpe che conteneva un paio di sandali da donna del valore di quasi 40 euro, ed è fuggito a bordo della bicicletta.

Peccato per lui che sul posto abbia smarrito il marsupio durante le concitate fasi del lancio delle scarpe e successiva fuga.

La responsabile ha quindi richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, e i poliziotti del Commissariato di Gallarate, intervenuti pochi istanti dopo, hanno acquisito dalla richiedente la descrizione del fuggitivo, prendendo in consegna il marsupio contenente un mazzo di chiavi, una banconota da 10 euro ed altri effetti personali di poco valore.

Dalla dettagliata descrizione del malvivente gli agenti hanno intuito che si trattava di un soggetto già noto e si sono così portati presso la sua abitazione, ove lo hanno rintracciato.

Le chiavi contenute nel marsupio sono risultate corrispondere alla serratura della porta d’ingresso del suo appartamento, a quella dell’ingresso dello stabile, nonché al box.

A questo punto all’uomo non è rimasto che ammettere le proprie responsabilità, ed ha seguito gli agenti presso il Commissariato per la redazione degli atti di rito, al termine dei quali – tornato in possesso dei propri oggetti personali – è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per tentato furto.