Salvatore Rossi, Fondazione TIM supporta Sanità di Frontiera, onlus dedicata ai giovani vulnerabili

Salvatore Rossi, Presidente di TIM e di Fondazione TIM, ha fatto visita a due dei centri di “Sanità di Frontiera”, onlus dedicata all’assistenza di giovani vulnerabili che realizza interventi mirati a favorire l’inclusione sociale.

Attraverso la Fondazione TIM, Salvatore Rossi ha stanziato una donazione di 150 mila euro che servirà a sostenere l’operato dei nuovi centri della onlus, nei quartieri di San Lorenzo e Ostiense a Roma, visitati da Salvatore Rossi assieme al Direttore Generale di Fondazione TIM, Giorgia Floriani.

“Con questa donazione – ha dichiarato Salvatore Rossi durante la visita – vogliamo essere al fianco di Sanità di Frontiera nel suo sforzo affinché nessuna persona venga lasciata indietro. Porre particolare attenzione verso i giovani più vulnerabili da un segnale alla società su quanto, specialmente in un momento difficile quale quello che stiamo vivendo, sia importante l’inclusione sociale”.

Salvatore Rossi: “In un momento come questo l’inclusione sociale è importante”

Come dichiarato da Salvatore Rossi durante la visita, il tema dell’inclusione sociale è importante per TIM, soprattutto in un momento difficile come quello attuale dove a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, i giovani sono tra i soggetti più vulnerabili, motivo per cui Fondazione TIM ha scelto di supportare una onlus a loro dedicata.

I due nuovi centri supportati da TIM sono infatti impegnati a fornire supporto a minori e neomaggiorenni in difficoltà, o con problematiche psicologiche o di dipendenze da sostanze stupefacenti e alcool. Servizi che si affiancano a quelli erogati dagli enti statali sul territorio e che vogliono intercettare i bisogni dei ragazzi per avviare le dovute azioni di prevenzione e assistenza. L’associazione si occupa anche dei giovani stranieri fornendo loro corsi di formazione, corsi di lingua e corsi di accompagnamento nella ricerca di lavoro, oltre a interventi volti a promuovere una migliore conoscenza e interazione culturale oltre che integrazione.

“Grazie a Fondazione TIM per questo importante contributo che ci permette di realizzare dei progetti che hanno un impatto sociale significativo sulle giovani generazioni – dichiara il Direttore Generale di Sanità di Frontiera, Francesco Paolo Aureli, che ha accompagnato Salvatore Rossi e Giorgia Floriani nella visita – Il nostro obiettivo è quello di offrire delle basi per l’integrazione che permettano ai ragazzi più vulnerabili di guardare al futuro con più speranza”.