Saronno-Seregno-Albairate, per dieci giorni “saltano” due fermate milanesi

Dal 30 agosto al 9 settembre 2021 modifiche alla circolazione per la linea S9 Albairate V.–Milano–Seregno–Saronno: per lavori di potenziamento infrastrutturale (realizzazione della nuova fermata “Tibaldi”), i treni non fermeranno a Milano Porta Romana e Romolo.

Le stazioni di Milano Porta Genova e Milano Lambrate sono comunque collegate anche dalla linea metropolitana verde “M2”.