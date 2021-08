Scontro tra un’auto e una moto tra Luino e Maccagno, feriti due sedicenni

Incidente questo pomeriggio, attorno alle 18, lungo la Statale 394. Nel tratto tra i comuni di Maccagno e di Luino, dove si susseguono le gallerie nei pressi del Santuario della Punta, una moto e una macchina si sono scontrati.



La richiesta di soccorsi al 112 ha fatto alzare in volo l’elisoccorso di Milano mentre tre ambulanze e l’automedica da Luino raggiungevano il luogo dell’incidente.

I soccorritori hanno prestato le prime cure a due ragazzi di 16 anni, in sella alla due ruote. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Uno è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese mentre il secondo è stato trasportato in ambulanza in codice giallo a Cittiglio mentre una terza persona è stato assistito sul posto ma è in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Luino per i rilievi di rito ma anche per regolare il traffico.