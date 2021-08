Scrivere di musica, Rossano Lo Mele ai Giardini letterari di Varese

Giovedì 2 settembre alle 18.00 tornano i Giardini Letterari, rassegna ospitata nell’incantevole parco di Villa Toeplitz.

Rossano Lo Mele presenta il suo libro Scrivere di musica. Una guida pratica e intima, Minimum Fax (2020). A conversare con l’autore ci sarà il professor Antonio Orecchia, docente di Storia Contemporanea del corso di laurea in Storia e storie del Mondo Contemporaneo.

Rossano Lo Mele è direttore editoriale di “Rumore”, mensile di musica e cultura underground. Batterista e fondatore dei Perturbazione, uno dei principali gruppi pop rock italiani contemporanei. Da circa 15 anni è titolare del corso “Linguaggi della musica contemporanea” presso l’Università Cattolica di Milano. Già docente di scrittura giornalistica presso la Scuola Holden, per la quale ha diretto l’opera “Scrivere”, edita da De Agostini e poi ripresa dal gruppo L’Espresso. Ha lavorato in tv per la trasmissione “Le Invasioni Barbariche” (LA7) e in radio per Radio Due Rai. Ha contribuito al lancio de “IL” (“Il Sole 24 Ore”) e scritto negli anni per “La Repubblica”, “La Stampa” e i periodici “Grazia” e “GQ”.

Con “Scrivere di musica. Una guida pratica e intima” Lo Mele indaga il coraggioso mestiere del critico letterario e lo fa partendo da un adagio di incerta paternità: “chi scrive di musica è come chi balla di architettura”. Come trasformare dunque i suoni e le poesie in prosa? Il direttore di “Rumore” ce lo spiegherà giovedì 2 settembre a Villa Toeplitz.

Durante la serata sarà possibile acquistare il libro dell’autore I Giardini Letterari 2021 proseguono con altri due appuntamenti:

10 settembre ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Bruno Belli, Villa Toeplitz di Varese, Macchione Editore

16 settembre ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Giorgio Terruzzi, Atlante Sentimentale, Rizzoli

Non è necessaria alcuna prenotazione, tutte le serate sono ad accesso libero e sarà possibile acquistare in loco il volume presentato.

Tutti gli incontri sono organizzati dal Centro di Ricerca «Mass media e Società» dell’Università degli Studi dell’Insubria, dal Corso di Laurea in «Storia e storie del mondo contemporaneo» della stessa Università e da Coopuf Iniziative Culturali, una realtà tra le più note del territorio varesino. Giardini Letterari è un evento realizzato in patrocinio con il Comune di Varese e grazie al contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto. Per informazione scrivere a giardiniletterari@gmail.com