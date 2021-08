Scuole e terzo settore, nel Varesotto un’alleanza per la legalità nel nome di Danilo Dolci

Un progetto per la legalità che coinvolgerà le scuole e il terzo settore per promuovere e diffondere i valori della Costituzione attraverso la pratica della cultura della legalità, della solidarietà e della nonviolenza.

“Praticare la legalità per contrastare le mafie” è il titolo del bando promosso da Fondazione Comunitaria del Varesotto con il Fondo Danilo Dolci, istituito presso la Fondazione da Luigi Campiotti e Marisa Masina.

Grazie a questo bando, durante il prossimo anno scolastico, sul nostro territorio saranno realizzate iniziative volte a diffondere i valori della cittadinanza attiva, della legalità e dell’impegno dei giovani, rendendo ancora una volta attuale l’insegnamento di Danilo Dolci, sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza scomparso nel 1997, dopo aver dedicato la sua vita alla promozione dei diritti umani e civili.

Il bando, alla sua prima edizione, si rivolge a partenariati composti da scuole (di ogni ordine e grado) del Varesotto e soggetti del terzo settore che vorranno mettere in campo interventi finalizzati a diffondere l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, per la formazione di una cultura della partecipazione e dell’impegno dei giovani, in grado di innescare processi di cambiamento migliorativo, mettendo al centro del percorso educativo gli studenti, non semplicemente quali destinatari di conoscenze, ma come protagonisti di pratiche e di azioni concrete.

Con il bando saranno sostenuti interventi volti a diffondere l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, per la formazione di una cultura della partecipazione e dell’impegno dei giovani, in grado di innescare processi di cambiamento migliorativo. Ad esempio potranno essere promosse esperienze di volontariato sociale in tema di legalità, partecipazione a iniziative di antimafia attiva, progetti di valorizzazione e di uso sociale di beni confiscati alla criminalità organizzata.

«L’iniziativa si realizza in sinergia con il nostro fondo di contrasto alla povertà “ProVa Solidale” e con la collaborazione del Centro promozione legalità dell’Ufficio Scolastico di Varese – spiega Maurizio Ampollini, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto – Come Fondazione comunitaria crediamo molto nella promozione della cultura della legalità e nel coinvolgimento dei giovani come protagonisti del cambiamento».

«La realizzazione di questo progetto è un atto di riconoscenza e di affetto nei confronti di Luigi Campiotti, venuto a mancare tre anni fa – dice Enzo R. Laforgia, rappresentante legale del Fondo Danilo Dolci – che sino all’ultimo ha voluto che il Fondo Danilo Dolci potesse contribuire a diffondere la cultura della legalità e della pace tra le più giovani generazioni».