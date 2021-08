Segnalati spari al Parco Alto Milanese, indaga la Polizia Locale di Legnano

Segnalati spari al Parco Alto Milnaese. La segnalazione è arrivata nei giorni scorsi al consorzio che gestisce il polmone verde di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza dalla signora Graziana che vive nel parco, ed è stata subito inviata al Comando della Polizia locale di Legnano che si sta occupando di effettuare i dovuti accertamenti e le indagini del caso.

Questa mattina, 23 agosto, sono partite le attività di verifica dell’episodio segnalato, «dopo di che – fanno sapere dal Comando di Polizia Locale – si valuterà in base agli elementi raccolti se effettuare ulteriori controlli negli orari indicati». Gli spari, stando a quanto riferito della cittadina, si sarebbero sentiti all’interno dell’area verde il 18 agosto sorso e si tratterebbe di un caso isolato in quanto alle autorità preposte non sono arrivate di recente altre segnalazioni analoghe.

Intanto il consorzio parco ricorda l’assoluto divieto di caccia all’interno del Parco Alto Milanese istituito ormai quasi venti anni fa: «Su questo – commenta il presidente Davide Turri – non intendo arretrare di un centimetro. Il divieto fu istituito dai 3 Comuni con ordinanze proprio perchè il parco già allora era frequentato da numerosi cittadini e la caccia era evidentemente diventata pericolosa. Nel passare degli anni il parco è diventato ancora di più luogo di fruizione, per cui la caccia è “off limits” e, se praticata di frodo, è anche oggetto di reato soggetto a denuncia. Da parte nostra abbiamo subito inviato la segnalazione a chi di competenza per accertamenti ed indagini».