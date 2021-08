Senza tetto picchiato a sangue nella notte a Varese, è in gravi condizioni

A terra è rimasta una grossa chiazza di sangue, alcune monetine, dei pezzi di cartone e la carrozzina, il tutto contornato dai segni dei gessetti della Scientifica che risaltano sul pavimento nero sotto l’imponente palazzina che si affaccia su piazza Trento e Trieste.

Sono i segni di una gravissima aggressione avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì a Varese, nei confronti di un senza tetto di 55 anni di origini bosniache che è ora ricoverato all’ospedale di Circolo in gravi condizioni.

Il clochard, disabile e spesso accompagnato da moglie, figlio e nipote, sarebbe stato colpito con un corpo contundente attorno alle 3 del mattino in via Milano (nei pressi dell’edificio che ospita la sede di Confartigianato) e avrebbe riportato fratture in varie parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Questura di Varese con la Scientifica che ha effettuato i rilievi e ha cercato di ricostruire l’accaduto. Sarebbero state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della biglietteria delle Autolinee Varesine e di altri edifici nella zona. Le indagini sono avvolte dal massimo riserbo e i poliziotti sono alla ricerca dell’aggressore.

L’uomo e il resto della famiglia sono vecchie conoscenze degli Angeli Urbani, l’associazione che fornisce assistenza ai senza tetto nella zona della stazione Fs. Da molti anni girano attorno allo scalo ferroviario chiedendo l’elemosina o facendosi assistere dai volontari. Questa mattina la moglie è stata vista parlare con gli agenti intervenuti sul posto.