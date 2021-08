Una serata di cinema all’aperto al Castello dei Missionari di Venegono Superiore

Venerdì 27 agosto i circoli Acli di Venegono Superiore e Venegono Inferiore organizzano la proiezione del film “Smetto quando voglio”.

L’appuntamento è per le 21 nel cortile esterno del Castello di Missionari, in via delle Missioni a Venegono Superiore

Il film è una commedia brillante del 2014, firmata da Sydney Sibilia, che racconta la storia di un gruppo di ricercatori universitari che tentano di uscire dall’impasse lavorativa ed esistenziale della precarietà cronica, producendo e spacciando smart drugs.

La proiezione rientra nel calendario di iniziative organizzate per i 100 anni della presenza dei Missionari Comboniani al castello di Venegono Superiore.

Ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti, con rispetto dei protocolli Covid. In caso di maltempo la proiezione verrà fatta negli spazi interni del castello.