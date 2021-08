Una serata revival al Castello di Monteruzzo per rivivere le emozioni dei fantastici Beatles

Il Comune di Castiglione Olona organizza sabato 4 settembre “The Beatles” una serata al Castello di Monteruzzo (Via Marconi, 1) dedicata al gruppo inglese che ha appassionato negli anni ’60 .

Curato da Manuela Gandini, con Luca Volonté, l’evento, con inizio alle ore 21.00, ricostruirà le atmosfere beatlesiane con racconti legati ai leggendari “Fabulous Four” e all’indimenticabile periodo storico della loro ascesa quando Mary Quant inventa la minigonna e la contestazione esplode in un vortice di nuovi suoni e colori.

Ci sarà l’accompagnamento musicale di Veronica De Donno, Luca Musso, Marco Brambilla e Giordano Rizzato – docenti dell’Accademia Musica e Arte Tito Nicora di Castiglione Olona – i quali interpreteranno live alcuni celebri brani del quartetto di Liverpool.

L’evento è gratuito, per partecipare è necessaria la prenotazione al numero di tel. 0331.858301 (Ufficio Cultura del Comune di Castiglione Olona) dal martedì al sabato in orario 9.00>12.00 e 15.00>18.00). In caso di maltempo l’iniziativa si terrà alla Palestra di Via De Gasperi.