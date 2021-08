Serve cocktail a minorenni attraverso la finestra, bar di Busto nei guai

Le Volanti del Commissariato di Polizia di Busto Arsizio impegnate con le altre Forze dell’Ordine in servizi straordinari nel centro cittadino, serali e notturni, per arginare le degenerazioni della “movida” nei fine settimana estivi hanno effettuato interventi che si sono conclusi con varie denunce.

La sera di venerdì una pattuglia, che stazionava in piazza Vittorio Emanuele II per monitorare il comportamento dei numerosi ragazzi che vi stazionavano, ha notato che molti di loro reggevano bicchieri e bottiglie anche con bevande alcoliche e che alcuni erano visibilmente alticci. Poiché in quel momento vi era un unico bar aperto, l’”Antico Bar degli Angeli”, i poliziotti hanno focalizzato la loro attenzione su quello e hanno notato che chi era all’interno teneva la porta chiusa a chiave, serviva i clienti attraverso la finestra e apriva la porta di volta in volta solo per alcuni clienti.

Poco dopo dal locale sono usciti alcuni ragazzi con in mano bicchieri di cocktail alcolici, che sono stati fermati e identificati dagli agenti. É emerso così che uno dei tre, una ragazza, aveva 15 anni. Inevitabile la denuncia della titolare per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minore di 16 anni, denuncia alla quale potrebbero far seguito provvedimenti amministrativi sull’attività del locale (questi sono di competenza del Questore).

All’una di notte poi i poliziotti sono intervenuti in vicolo Landriani dopo che era stato esploso un colpo di arma da fuoco: era un colpo a salve, alla fine sono stati denunciati tre ragazzi (qui l’articolo).