Si avvicina il Vertikal Sass de Fer 2021: ultimi 50 pettorali a disposizione

Restano solo 50 pettorali a disposizione degli atleti che intendono partecipare alla Vertikal Sass de Fer 2021, la competizione di corsa in montagna organizzata per il prossimo sabato 25 settembre con partenza dall’abitato di Laveno e arrivo sulla vetta del Sasso del Ferro. «L’unica e inimitabile gara che collega il Lago Maggiore alla montagna» ricordano gli organizzatori della Asd 100% Anima Trail che affiancano alla gara per normodotati anche il premio “L’Uomo con le Ali” dedicato a Oliviero Bellinzani.

Bellinzani, alpinista valcuviano scomparso nel 2015, riuscì nella sua carriera di scalatore a conquistare 1.131 vette pur essendo privo di una gamba a causa di una caduta dalla moto: il riconoscimento a suo nome andrà a chi nel corso dell’ultimo anno si è distinto divulgando un messaggio positivo nel mondo della disabilità attraverso lo sport outdoor. Anche per questo il Vertikal Sass de Fer – che vede ogni anno al via numerosi atleti disabili – è considerato un evento inclusivo e partecipativo, nonostante sia una manifestazione di sport estremo. (foto Luca Mutti)

Per quanto riguarda la gara vera e propria, questa sarà valida come Campionato Nazionale CSAIn (l’ente sportivo che dà il patrocinio alla competizione) di vertical trail running. Il percorso prevede un dislivello totale di 900 metri e si snoda sul tracciato che corre al di sotto della funivia del Lago Maggiore sino a raggiungere il Poggio Sant’Elsa: i migliori, di solito, impiegano circa mezz’ora per portare a termine la propria fatica.

Il main sponsor della manifestazione è Vibram, la grande azienda (con sede ad Albizzate) specializzata nella produzione di suole e calzature per gli sport all’aperto; accanto a essa non mancano i supporti del Comune di Laveno Mombello, della Camera di Commercio di Varese e della Varese Sport Commission, sempre vicina a eventi di questo genere. Lo stesso Team Vibram – la squadra agonistica – sarà presente in forze per competere nel tricolore CSAIn con i propri atleti.

Per iscriversi è necessario accedere al sito web della manifestazione (CLICCATE QUI): potranno partecipare tutti color che presenteranno il certificato medico di idoneità all’attività agonistica sportiva ad elevato impegno cardiovascolare. Sarà inoltre obbligatorio presentare il Green Pass o il certificato di un tampone molecolare o antigentico rapido effettuato nelle 48 ore precedenti la gara.