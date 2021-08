Si perde durante un’escursione nei boschi di Dumenza, lo recupera l’elicottero

L’equipaggio del Drago 82 nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 agosto, ha effettuato un intervento di soccorso nei boschi sopra Dumenza a quota 900 metri.

Una persona, durante una escursione, ha perso il sentiero ritrovandosi così in una zona impervia. L’equipaggio del Drago 82, decollato da Malpensa con personale elisoccorritore a bordo , ha prima individuato la persona e poi l’ha recuperata con il verricello. Successivamente l’uomo è stato portata in una zona sicura. L’intervento si è svolto in collaborazione con il personale Vigili del Fuoco del distaccamento di Luino.