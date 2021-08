Si scaldano i motori delle amministrative a Varese: le due principali coalizioni si presentano

È arrivato il momento di scaldare i motori per le elezioni amministrative di Varese 2021, e i due principali candidati sindaco per Varese organizzano la presentazione ufficiale delle squadre a loro sostegno, in due grandi eventi domenicali previsti uno a distanza di una settimana dall’altro.

Domenica 29 agosto Matteo Bianchi presenterà candidatura e candidati in lista a suo sostegno al sacro Monte, nella suggestiva location Camponovo: l’appuntamento, rigorosamente su inviti anche a causa delle norme anticovid è previsto per le 18.

Domenica 5 settembre sarà invece la volta della presentazione di tutti i candidati e del programma di “Soprattutto Varese”, la coalizione a sostegno di Davide Galimberti. L’evento, per le 8 liste che sostengono l’attuale sindaco che si candida per il secondo mandato, è all’Ippodromo di Varese.