Il Signor Tigre per la stagione estiva del Teatro Condominio

Ma quanti premi ha vinto, il Signor Tigre? Vincitore del Boston Globe Horn Book Award, del Golden Kite Award, del Bull-Bransom Award e dell’altrettanto prestigioso E.B. White Read Aloud Honor. Liberamente tratto dal bel libro di Peter Brown, è dunque una storia che appassiona grandi e piccini la sua, che arriverà a Palazzo Broletto il prossimo giovedì 26 agosto alle ore 21.00 (solo in caso di pioggia, presso il teatro Condominio di Gallarate), raccontata in uno spettacolo ben realizzato dagli amici del progetto Zattera, già amatissimi nel territorio per i loro spettacoli che accompagnano la crescita dei bambini a teatro e nelle scuole. “Il Signori Tigre si scatena” è pieno di humor e coraggio, per ricordare quanto sia importante essere sempre sé stessi! Nella storia, il signor Tigre è molto distinto ed elegante, come tutti gli abitanti della sua città. Ma da un po’ di tempo si sente stranamente infelice: vorrebbe tanto lasciarsi andare, correre, divertirsi, insomma… sentirsi libero di essere ciò che è davvero! Non ne può più di comportarsi come gli altri, senza seguire la sua vera natura, così un giorno prende una decisione drastica: sì, bambini, andrà a vivere nella giungla! E sarà un’avventura davvero divertente e ricca di esperienze preziosissime. Il biglietto costa solo 5 € per bambini e adulti. E, anche se ormai lo sanno già tutti, all’ingresso gli accompagnatori dei bimbi dovranno esibire il green pass. Il simpatico Signor Tigre vi aspetta, per una bella serata sotto le stelle con tutta la famiglia!

Costi biglietto: 5€

Vendita biglietti: direttamente al Broletto la sera dello spettacolo dalle ore 20:15

On line: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/il-signor-tigre-si-scatena/159612

È possibile prenotare posti via mail all’indirizzo: biglietteria@teatrocondominio.it

oppure telefonicamente al: 3498409911