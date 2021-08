Silvia Gandini, la sportiva de “La Pupa e il Secchione” candidata per Varese Ideale

C’è chi la conosce per la battaglia a favore della riqualificazione del campo di atletica di Calcinate degli Orrigoni a Varese, chi invece l’ha vista in tivù.

Silvia Gandini, una dei tre candidati sportivi di Varese Ideale presentati nella sera di giovedì 25 dal sottosegretario Antonio Rossi e dal presidente della Regione Attilio Fontana, è stata infatti concorrente nella quarta edizione de “La pupa e il secchione”, all’inizio di quest’anno.

Ventotto anni, laureata in discipline sportive, appassionata promotrice dello sport e giovane donna che si mette in gioco, ha alle spalle una battaglia per il campo sportivo di Calcinate degli Orrigoni, una passione per il pattinaggio e due lauree, come spiega nel video.