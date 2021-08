Sogni d’azzurro per la Eolo-Kometa: Albanese pre-convocato per gli Europei

C’è anche un corridore della Eolo-Kometa nell’elenco di 14 uomini tra i quali saranno scelti gli azzurri per i prossimi Campionati Europei di ciclismo, in programma in Trentino tra l’8 e il 12 settembre. Si tratta di uno dei corridori più in vista della formazione con base a Besozzo, il 24enne campano Vincenzo Albanese, che nell’ultimo periodo ha dimostrato un ottimo stato di forma. (foto Gomez)

Albanese, che a vent’anni vinse il Trofeo Matteotti quando non era ancora professionista, è alla ricerca della prima vittoria stagionale e di recente ha colto un terzo posto in una tappa della Vuelta Burgos e un secondo nella frazione conclusiva del Tour du Limousin, quel giorno alle spalle del compagno di squadra Fetter.

Per effetto di queste prestazioni, il passista veloce del team di Basso e Contador è stato preselezionato dal C.T. Davide Cassani per gareggiare nella prova su strada degli Europei, una competizione che vede gli azzurri difendere i tre titoli consecutivi ottenuti da Trentin (2018), Viviani (2019) e Nizzolo (2020). Inutile dire che in casa Eolo-Kometa una eventuale maglia azzurra sarebbe considerata un bel successo, visto che la squadra è al primo anno di attività e sta disputando una stagione eccellente, con cinque vittorie già all’attivo tra cui quella epica di Fortunato sullo Zoncolan. E visto che tra i papabili azzurri è l’unico a non gareggiare in formazioni del World Tour.

Albanese è considerato, al pari dello stesso Fortunato, uno degli astri nascenti alla corte di Ivan Basso e potrebbe prolungare la propria esperienza con il team varesotto anche nella prossima stagione. Il mercato intanto sta entrando nel vivo ed è proprio di queste ore un’altra voce interessante che riguarda la Eolo-Kometa, quella del possibile arrivo del piemontese Diego Rosa (2° nel Lombardia del 2016). Il 32enne di Corneliano d’Alba è in scadenza con i francesi dell’Arkea-Samsic e potrebbe diventare una nuova pedina della professional italiana.

L’ELENCO DEI PRE-CONVOCATI

Edoardo Affini (Jumbo-Visma); Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa); Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe); Andrea Bagioli e Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep); Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious); Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation); Filippo Ganna e Gianni Moscon (Ineos Grenadiers); Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NextHash); Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech); Matteo Trentin e Diego Ulissi (UAE Team Emirates); Andrea Vendrame (Ag2r Citroën).