Sopralluogo a Bregano per posizionare la fibra ottica a banda larga

La fibra a banda larga arriva a Bregano. Da oggi, e fino al 31 agosto, i tecnici della ditta incaricata svolgeranno alcune attività propedeutiche alla realizzazione della nuova rete digitale.

In particolare dovranno verificare i diversi pozzetti così come le case, sia dall’esterno sia all’interno dove sono i contattori ma non nelle singole abitazioni, che verranno cablate.

Dall’analisi della situazione verrà poi redatto il piano di intervento. L’azienda incaricata ha indicato il piano dei sopralluoghi e ha chiesto collaborazione per favorire la realizzazione del piano .