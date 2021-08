Spaccio di droga, trentaquattrenne arrestato dai carabinieri a Laveno

I carabinieri di Laveno Mombello, nel corso dei controlli del fine settimana, hanno arrestato un cittadino marocchino di 34 anni in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del tribunale di Varese come revoca del beneficio che già gli era stato concesso con la misura dell’obbligo di dimora per spaccio di stupefacenti.

A febbraio scorso era stato arrestato in flagranza del reato di spaccio di stupefacenti dai militari della stazione che lo avevano sorpreso al “Gaggetto” mentre cedeva dell’hashish a dei giovani del posto.

Dall’arresto fu poi tradotto in carcere per poi essere ammesso alla misura alternativa dell’obbligo di dimora nel comune di Laveno con prescrizione di non uscire di casa dalle 21 alle 6 di mattina.

Tuttavia, nel corso dei frequenti controlli, i carabinieri avevano avuto modo di constatare che spesso l’uomo non osservava gli obblighi imposti e molto spesso veniva trovato in giro per la cittadina lacustre in compagnia di altri connazionali così, per questo motivo, è stato dichiarato nuovamente in arresto e tradotto la carcere Miogni di Varese.