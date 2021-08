Studenti di falegnameria del CFP rimettono a nuovo i comodini del reparto di chirurgia

Una quindicina di comodini nuovi per l’area degenza della Chirurgia dell’Ospedale Confalonieri di Luino. Sono stati rimessi a nuovo dai ragazzi del CFP di Luino di cui è responsabile il dottor Silvano Zauli.

Protagonisti dell’intervento gli allievi del secondo anno del corso per Operatori del Legno guidati dal professor Corrado Spataro. L’iniziativa è stata supportata da un gruppo di avvocati della zona coordinati dall’avv. Antonella Sonnessa, Vice Sindaco del Comune di Luino, che hanno acquistato i materiali necessari all’operazione di restauro.

“Il lavoro dei ragazzi – commenta Monica Caratti, Coordinatrice dell’Ufficio Infermieristico dell’Ospedale di Luino – è stato molto apprezzato. L’intervento è stato effettuato durante il periodo di chiusura del reparto per non creare disagi ai degenti. Ora disponiamo di mobili in perfetta efficienza dove i pazienti possono riporre oggetti personali e generi di conforto. Affidare questo compito ai ragazzi del CFP ci è parsa un’ottima occasione di integrazione tra ospedale e territorio. Ringraziamo per la disponibilità mostrata i responsabili e i docenti della struttura formativa luinese e chi ha supportato economicamente l’operazione.”