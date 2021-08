Subito sold-out per Mauro Porcini a Varese design week

Posti esauriti subito dopo il lancio per l’incontro con Mauro Porcini, chief designer officer di PepsiCo, in programma per venerdì 3 settembre all’aula magna dell’università degli studi dell’Insubria, in occasione della preview di Varese design week. Chi non è riuscito a prenotare un posto in tempo potrà comunque seguire l’evento in diretta streaming su YouTube (link).

Mauro Porcini è uno dei manager italiani più quotati del mondo nel settore del design. La stampa lo ha definito una rockstar, un big, un innovatore, lui ama definirsi un sognatore e un ottimista. È il manager che “incarna” e comunica la “rinascita”: un percorso che passa dall’eccellenza, dalla positività e dall’ottimismo. La sua storia insegna che mediocrità, individualismi e negatività non portano innovazione.

Il 3 settembre a Varese Porcini parlerà del suo ultimo libro “L’età dell’eccellenza” insieme a Michele Mancino, giornalista di VareseNews. Il volume è un’immersione, pratica e teorica, in questo nuovo, elettrizzante Rinascimento: un’epoca in cui l’uomo è tornato a essere il soggetto e l’oggetto di ogni innovazione; e in cui la creazione di un mondo migliore è solo a un prototipo di distanza.

«Siamo liete – commentano le curatrici della Varese design week – che Mauro Porcini abbia accettato il nostro invito. Lo avevamo avuto ospite della Varese Design Week nel 2017 e la sua presenza riscosse un grande successo di pubblico. Oggi abbiamo l’onore di poterlo ospitare in uno dei luoghi simbolo della Città, fucina di nuovi talenti, l’Università varesina».

Il 2021 è anche l’anno dell’incontro della Varese design week con l’Università dell’Insubria e Rism (Riemann international school of mathematics), una sinergia che vedrà l’intersezione tra diversi eventi in programma in città dal 20 al 26 settembre: Varese design week e Riemann prize week.