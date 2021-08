Sulle acque del Ceresio la prima motonave elettrica a zero emissioni e ricarica rapida

La Società di Navigazione del Lago di Lugano si accinge a inaugurare il prossimo 14 settembre la prima motonave elettrica a ricarica rapida che sarà attiva quotidianamente per il trasporto passeggeri sulle acque del Ceresio.

Un progetto complesso e avveniristico che porterà a nuova vita un battello storico varato nel lontano 1931 e che da oggi accoglierà una propulsione totalmente elettrica. Quello di Lugano sarà così il primo lago svizzero dotato di un battello di linea a zero emissioni e interamente progettato e realizzato in Ticino.

«Snl da oltre 170 anni opera il servizio di navigazione e con orgoglio vanta una delle più importanti flotte della Svizzera – spiegano i responsabili della società di navigazione – Nel corso della sua lunga storia è stata testimone attiva e protagonista dello sviluppo economico, sociale e turistico del Canton Ticino. Con il “Progetto Venti35”, il lago di Lugano sarà dotato del primo battello di linea full-electric della Svizzera, con il primo e significativo abbattimento delle emissioni di CO2 legate alla navigazione dei laghi. Punti cardine del Progetto Venti35 sono la tutela ambientale con una navigazione a zero emissioni di co2, la creazione di un circuito turistico per una green economy del lago, la creazione di un centro di formazione e ricerca per nuove professionalità legate al mondo della nautica elettrica. Il progetto di elettrificazione è un percorso ambizioso per Snl e in modo strategico consentirà di raggiungere obiettivi significativi sia per quanto concerne l’evoluzione degli standard qualitativi di navigazione sui laghi ticinesi, sia per quanto riguarda lo sviluppo di specifiche competenze “made in Canton Ticino”».

Dopo aver avviato il progetto sui laghi ticinesi, l’obiettivo successivo di Snl è quello di promuovere l’elettrificazione a livello federale e supportare gli altri laghi e le navigazioni interessate a rimotorizzare i propri battelli e a integrare la propria flotta con nuovi battelli ad emissioni zero e a realizzare le necessarie infrastrutture di ricarica. Tutto questo al fine di implementare un percorso di decarbonizzazione e far sì che la navigazione sia un’esperienza ecologica e a zero emissioni non solo in Canton Ticino, ma per tutta la Svizzera dove la navigazione riveste un ruolo importante per il turismo e il traffico d’escursione.

I circa 150 battelli delle imprese di navigazione titolari di concessione federale trasportano ogni anno 13 milioni di passeggeri sui laghi svizzeri.