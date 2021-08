Taglio del nastro per la palestra all’aria aperta al Parco Fara Forni di Vedano Olona

E’ stata inaugurata ieri mattina la nuova attrezzatura sportiva Calisthenics al Parco Fara Forni di Vedano Olona. Si tratta di una vera e propria “palestra” all’aria aperta, una struttura con sbarre orizzontali e verticali, anelli e scalette per l’allenamento senza attrezzi, con il solo uso del corpo.

A tagliare il nastro, dopo la benedizione impartita dal parroco don Daniele Gandini, l’assessore ai servizi sociali, eventi e sicurezza Simona Ghiraldi.

«E’ importante aver potuto inaugurare questa struttura, per diversi motivi tra cui due che riteniamo molto importanti – ha detto l’assessore Ghiraldi – Il primo è che si tratta di una struttura a disposizione di tutti i cittadini e pensata in particolare per i ragazzi e le ragazze, cioè quella parte di popolazione che sta soffrendo maggiormente i disagi legati alla pandemia, con le restrizioni, le chiusure di spazi, la mancanza di socialità. Questo sistema di allenamento permetterà loro di stare all’aria aperta e divertirsi migliorando coordinamento, equilibrio e mobilità articolare. La seconda è che questa struttura è finanziata con il 5×1000 che i contribuenti hanno scelto di destinare al Comune e che sono stati proprio i cittadini, con la formula del 5×1000 partecipato a decidere la destinazione tra più progetti proposti e votati».

La cifra per gli anni 2018 e 2019, erogati insieme nel corso del 2020, è stata di circa 8.200 euro. Con un sondaggio online 81 cittadini hanno votato tra diverse proposte e oltre la metà hanno espresso la propria preferenza proprio per la struttura per la ginnastica al Parco Fara Forni.

«Speriamo che possa essere usata bene e molto, proprio perché frutto di risorse e scelte dei cittadini – ha concluso Simona Ghiraldi – La nostra amministrazione crede molto nella gestione partecipata della cosa pubblica, punto centrale del nostro programma, e continuiamo ad elaborare proposte, procedure e informazioni che rendano i vedanesi parte attiva nella cura del bene comune».