Tamponi antigenici a prezzi calmierati in due farmacie a Varese e a Gallarate

Sono due le farmacie nel Varesotto che hanno aderito alla convenzione firmata da Ministero della Salute, Commissario per l’emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per i test antigenici a prezzi calmierati. Si tratta dell’esercizio alla Brunella di Varese in via Salvo D’Acquisto e quello di via Magenta a Gallarate.



In tutta la regione sono 124 le farmacie che accettano di effettuare i test antigenici validi per l’emissione del green pass a prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni; 15 euro per gli adulti.



La lista, aggiornata quotidianamente, delle farmacie aderenti si trova al seguente indirizzo: https://bit.ly/3jWAKdb

Nelle altre farmacie il prezzo del tampone per il rilascio del green pass viene determinato dalla singola attività. Proprio nei giorni scorsi, il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Varese Luigi Zocchi aveva lamentato le difficoltà di garantire prezzi calmierati con cui non si coprono nemmeno le spese vive.

TAMPONI GRATUITI PER SPECIFICI TARGET – Si ricorda che grazie a specifici interventi di Regione Lombardia a garanzia della salute dei cittadini il tampone antigenico è gratuito per:

– Familiari e visitatori di ospiti RSA, RSD;

– Insegnanti/personale scolastico;

– bambine/i da 6 a 13 anni (dal 23 agosto)

– ragazze/i da 14 a 19 anni

La prenotazione avviene tramite il sistema di prenotazione della Regione. Tutte le informazioni sul sito Prenota Salute – Regione Lombardia: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/

VACCINAZIONI IN FARMACIA – Nelle stesse due farmacie di Varese e Gallarate prosegue anche la campagna vaccinale riservata agli over60 che accettano il vaccino monodose Janssen.