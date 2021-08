Tenta di investire un uomo a Nerviano e poi va in vacanza, 40enne arrestato a Senigallia

Un quarantenne ricercato per tentato omicidio avvenuto a Nerviano è stato arrestato dal Comando dei Carabinieri di Senigallia, località turistica dove si trovava in campeggio con la famiglia.

I fatti risalgono allo scorso 5 agosto: l’uomo, residente in provincia di Milano, aveva cercato di investire una persona con la quale aveva avuto un’accesa discussione in strada per motivi personali. La vittima era riuscita a mettersi in salvo ma l’uomo, non pago, era sceso dalla sua auto e con una mazza da baseball aveva preso a bastonate il mezzo del rivale causando migliaia di euro di danni. Tornato a casa era quindi partito con la famiglia per le vacanze.

I militari del comando di Senigallia lo hanno fermato mentre era alla guida di un furgoncino fuori da un campeggio la sera del 12 agosto durante controlli di routine sul territorio. Inserendo il nominativo nella banca dati, il quarantenne è risultato destinatario di un provvedimento di ordinanza cautelare in carcere per tentato omicidio. L’uomo, che stava trascorrendo le vacanze nella località marittima in un camping con la famiglia, era ricercato dai carabinieri lombardi per i fatti risalenti al 5 agosto e così erano state diramate le ricerche. I Carabinieri di Senigallia lo hanno individuato, arrestato e, al termine delle formalità di rito, portato nel carcere di Montacuto (Ancona).