Terrore del condominio a Busto: “vigilato” dai carabinieri, dovrà andare in cura

Sarà sottoposto alla libertà vigilata, ma soprattutto dovrà sottoporsi ad un percorso di cura nel Centro Psico-Sociale: è l’ordine imposto dal giudice ad un 36enne di Busto Arsizio, cittadino rumeno, divenuto il terrore e l’incubo del suo condominio.

L’uomo soffre di problemi psichiatrici e nel tempo ha attuato una serie di atti aggressivi e di invasione della privacy dei vicini, letteralmente stalkerizzati. In due occasioni ha aggredito due vicine di casa, fisicamente, mentre più o meno tutti nel palazzo – in zona centrale di Busto – hanno subìto minacce di vario tipo.

In altri casi lo stalking era invece basato sull’invasione della privacy e l’uso degli strumenti tecnologici: il 36enne ha più volte ripreso i vicini invadendone la sfera di intimità, con un comportamento che ha finito per creare ansia in tutti i condòmini. Aveva preso di mira anche i profili social delle persone del palazzo, prendendole di mira a suon di commenti e intromissioni digitali. Sempre meno invasivo di un altro “intervento” attuato più volte: si era procurato alcuni numeri di telefono dei vicini e li faceva suonare nel cuore della notte, anche più volte a notte, disturbando il riposo.

Un quadro di esasperazione totale, che insieme alle denunce per alcuni singoli episodi sono confluiti nel dossier preparato dai carabinieri di Busto: su proposta del sostituto procuratore Molteni, il giudice Bossi ha emesso il provvedimento di libertà vigilata, con una serie di prescrizioni per l’uomo. Quella centrale è soprattutto quella di prendersi cura della propria salute mentale: dovrà seguire un trattamento terapeutico obbligatorio al Cps, per risolvere i suoi problemi. E per evitare di rendere ancora la vita impossibile ai vicini.