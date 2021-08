Dopo l’eliminazione in batteria nella gara dei 100 metri, Vittoria Fontana tornerà a correre sulla pista dello stadio di Tokyo sul palcoscenico olimpico.

La sprinter di Gallarate sarà l’ultima frazionista della staffetta 4×100 che proverà a conquistare la finale alle ore 1o,00 giapponesi (3,00 italiane) di giovedì 5 agosto.

La squadra azzurra sarà completata da Irene Siragusa, Gloria Hooper e Anna Bongiorni, la stessa formazione che a inizio maggio conquistò l’oro nei Mondiali di Staffetta a Chorzow, in Polonia. Le italiane correranno in corsa due, in batteria con Giappone, Olanda, Stati Uniti, Gran Bretagna e Giamaica. Il passaggio del turno è garantito dai primi tre posti in batteria e dai due migliori tempi nel computo complessivo. L’ultima volta di una staffetta veloce azzurra femminile in finale risale alle Olimpiadi di Roma del 1960.

Alle 4:39 italiane (le 11:39 nipponiche) scenderà in pista anche la staffetta maschile, forte del campione olimpico Marcell Jacobs, che sarà supportato da Esosa Desalu, Filippo Tortu e Lorenzo Patta. L’Italia correrà nella seconda batteria, in settima corsia, insieme a Canada, Stati Uniti, Cina e Germania.