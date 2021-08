Torna la “Carton Boat Race” sulle sponde del lago Maggiore

Dopo il grande successo dello scorso anno e delle recenti iniziative portate avanti da Sport senza barriere torna a grande richiesta il 5 settembre 2021 sulle sponde del lago Maggiore la seconda edizione della “Carton Boat Race”, la gara di galleggiamento e portata con barche di cartone autocostruite il giorno stesso della competizione.

Il ritrovo è a Luino in Piazza Libertà alle ore 9:00 e dalle ore 10:00 alle ore 12:00 gli equipaggi iscritti (max 4 persone) procederanno alla costruzione della propria imbarcazione con possibilità di utilizzare solo cartone e un quantitativo limitato di scotch.

Alle ore 14:00 è prevista la partenza, gli equipaggi dovranno essere in acqua per iniziare la gara e testare la resistenza della loro imbarcazione navigando in sicurezza con natanti e sub a protezione per un percorso prestabilito della lunghezza di circa 150 metri.



Una giuria qualificata valuterà poi le diverse imbarcazioni per l’assegnazione dei premi nelle varie categorie.

L’unico requisito richiesto? Saper nuotare!

L’iniziativa, patrocinata dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico, il Comune di Varese e Luino, Camera di Commercio Varese, Varese Sport Commission e Comunità Montana Valli del Verbano, è stata organizzata da Sport senza barriere e Unimpresasport in media partner con VareseNews e il patronato di Regione Lombardia.

Per info e iscrizioni: cartonboatrace.ssb@gmail.com – www.unimpresasport.it