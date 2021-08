Torna la festa delle occasioni di fine estate con lo Sbaracco a Busto Arsizio

Mancano pochi giorni alla seconda edizione della Festa dello Sbaracco, un’iniziativa di vendita speciale che consente ai commercianti di proporre prodotti a prezzi particolarmente scontati e ai cittadini di poter usufruire agevolmente della scontistica perché i prodotti sono esposti su stand o piccoli banchi anche fuori dai negozi.

Novità principale della seconda edizione della Festa è l’estensione dell’iniziativa anche alla domenica: l’evento, molto atteso, sia dai commercianti, che dai clienti, si svolgerà il 4 e il 5 settembre nei negozi della città che vorranno aderire, senza distinzioni tra negozi del centro e negozi dei quartieri.

«Questa seconda edizione della ‘Festa dello Sbaracco’, istituita nel 2020 dall’Amministrazione comunale per sancire una giornata istituzionalmente dedicata al commercio, rappresenta un’occasione strategica a supporto dei nostri negozi, a maggior ragione quest’anno, il secondo pandemico. Anche per questa ragione abbiamo deciso di estendere lo svolgimento a un ulteriore giorno. Un fine settimana, quindi, di vendita eccezionale e di eventi che vedranno coinvolti anche bambini e famiglie, che si aggiunge alle tante concrete misure straordinarie assunte in questo difficile anno e mezzo e che hanno concorso alla tenuta del settore» – afferma la vicesindaco e assessore allo Sviluppo del territorio Manuela Maffioli.

Anche quest’anno la Festa sarà organizzata in collaborazione con Ascom, Distretto del Commercio, Comitato Commercianti Centro Cittadino, Associazione Commercianti di Sacconago.

Come l’anno scorso, sabato 4 settembre i bambini potranno partecipare al “Kids market, Il mercatino dei bambini”: per diventare commercianti per un giorno e divertirsi a scambiare i giocattoli usati basterà iscriversi cliccando qui Kids Market 2021 – Busto Arsizio Biglietti, Sab, 04 set 2021 alle 10:00 | Eventbrite. La partecipazione è subordinata alla sottoscrizione del regolamento e della liberatoria disponibili sul sito www.ccccbustoarsizio.it Le iscrizioni al momento sono una quindicina.

Il Comitato ha organizzato anche altri eventi per i più giovani, come i laboratori di teatro e burattini in collaborazione con la cooperativa Il Villaggio in Città.

Le attività commerciali che aderiscono alla Festa parteciperanno al concorso “Sbaracco creativo”: la bancarella più bella e più votata sulla pagina fb del Comitato vincerà l’ambito premio, una torta speciale pensata proprio per l’occasione.

I negozi che partecipano allo Sbaracco

Bengio calzature piazza Santa Maria

Spazio 64 abbigliamento piazza Santa Maria

Amelie abbigliamento via Milano

Colombo 1918 calzature via Milano

Origami shop abbigliamento via Card. Tosi

Nereide abbigliamento via Card. Tosi

Biancolatte abbigliamento bimbi via Card. Tosi

Beauty star profumeria via Card. Tosi

Scagnelli casalinghi via Card. Tosi

Penta 1976 abbigliamento via Card. Tosi

Bottega Verde beauty via Card. Tosi

Due15 abbigliamento via Card. Tosi

Lafabbricashoes calzature via Card. Tosi

La corsetteria biancheria via Cardinal Tosi

Dino Ceccuzzi gioielleria piazza San Giovanni

I libri e i giorni libreria via Montebello

Miki Mode abbigliamento via Montebello

La città del sole giocattoli via Montebello

900 cafè bar via Montebello

Petrini Bruno accessori via Montebello

La Jolie abbigliamento vicolo dell’Assunta

La boutique di Francesca abbigliamento vicolo dell’Assunta

Newton s.r.l abbigliamento via Sant’Antonio

Re-look i girasoli abbigliamento via Carlo Porta

La Fayette abbigliamento via Cavallotti

Richiami di moda abbigliamento via Meda 14

Cartolibreria Luisella, via Magenta 50

Erboristeria La Melissa, via Magenta 50

Fioreria Moretti Stefano, piazza Carlo Noè 1

Gioielleria Ottica Genoni, via Don E. Tazzoli 3