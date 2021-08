Torna lo storico Gran Premio Carnaghese: 160 in gara sul Circuito del Seprio

Centosettanta chilometri per inseguire un traguardo che, nella sua lunga storia, ha visto protagonisti tanti corridori capaci di lasciare il segno anche tra i professionisti. Il G.P. Industria Commercio Artigianato Carnaghese, con il suo trofeo intitolato a Pino Introzzi, torna a brillare nella giornata di sabato 28 agosto con la 49a edizione della gara, riservata ad atleti di categoria Elite e Under 23.

A stabilire chi sarà il migliore sarà, come di consueto, il “Circuito del Seprio” che questa volta presenta qualche modifica rispetto alle edizioni precedenti: ogni tornata misura 17 chilometri e il regolamento prevede che vengano disputato dieci giri del tracciato con partenza e arrivo – confermati – a Carnago in via Castiglioni.

«Avremo al via 27 formazioni, quattro delle quali straniere, per un totale di 160 concorrenti – svela Adriano Zanzi, ormai storico presidente della “Carnaghese” – Allestire l’evento non è stato facile, ma la fiducia dei nostri sostenitori e delle istituzioni ci hanno ridato l’entusiasmo per rimetterci in gioco».

La gara è di caratura nazionale, pur con qualche inserimento dall’estero, e scatterà alle ore 13: i corridori, lasciata Carnago, transiteranno da Solbiate Arno (dove è previsto il Gran Premio della Montagna), Caronno Varesino, Carnago, località Respiro, Gornate Olona, Torba, Castelseprio (altro GPM), Ponte Tenore e ritorno a Carnago.

In passato l’appuntamento della Carnaghese fu anche gara per professionisti: accadde tra il 2005 e il 2012 e a vincere la prova furono corridori del calibro di Gerrans, Ginanni, Ivan Basso e Ulissi.

LE SQUADRE

Nazionale Russia, U.C.Monaco, V.C. Mendrisio, Spyder Cycling, MG Kvis UPM, Work Service Vega, General Store, Zalf Euromobil Fior, U.C.Trevigiani, Team Brilla Northwave, Italian Cycling Team, Pedale Scaligero, Sissio Team, Team Beltrami TSA, Iseo Rime Carnovali, Team Colpack Ballan, Biesse Arvedi, Petroli Firenze Hopplà, Delio Gallina, ASD Aries, U.C.Pregnana, Viris Vigevano, Team Overall, Cene Valle Seriana, Lan Service, S.C.Garlaschese e Named Turbo Club.