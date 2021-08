Torna in tivù Roberto Valbuzzi con l’edizione 2021 di “Cortesie per gli Ospiti”

Squadra che vince non si cambia: cosi il malnatese Roberto Valbuzzi, insieme a Csaba dalla Zorza e Diego Thomas, tornano in tv da questa sera, 30 agosto, per l’edizione 2021 di Cortesie per gli ospiti.

Stupire gli invitati, preparare la giusta accoglienza e cucinare dei piatti da sogno sono solo alcuni dei requisiti per essere un buon padrone di casa. Lo sanno bene le coppie protagoniste del programma più “cortese” della tv – prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia – che torna con nuove sfide a colpi di buone maniere dal 30 agosto dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Real Time (Canale 31).

A giudicare l’ospitalità delle coppie in gara sarà quindi sempre il consolidato trio formato da Csaba dalla Zorza (scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo), Roberto Valbuzzi (chef la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia: più precisamente tra Malnate, dove lavora nel ristorante di famiglia, e Mornago dove i nonni hanno una fattoria) e Diego Thomas (architetto ed esperto di interior design).

I tre amati esperti giudicheranno le coppie che si sfideranno in ogni puntata secondo le categorie di cibo, allestimento della tavola e design della casa. Senza dimenticare le temibili domande bonus con cui i giudici testeranno le conoscenze dei concorrenti in gara.

Anche in questa nuova edizione del programma cult, tra i più amati del canale, continua il viaggio dei tre giudici alla scoperta dell’ospitalità nostrana e della varietà delle “case degli italiani” con nuove tappe nelle località d’Italia più belle e suggestive come Roma, Catania, Bologna, passando per la Puglia e la Toscana, con i concorrenti in lizza per il titolo di “perfetto padrone di casa”.