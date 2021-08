A Tradate ci sarà la “casa di comunità” per rafforzare la rete sanitaria territoriale

A Tradate ci sarà una “casa di comunità”. La notizia è emersa nell’incontro avvenuto tra il direttore generale dell’Asst Sette Laghi Gianni Bonelli, il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia, Emanuele Monti, e il sindaco di Tradate e presidente della conferenza dei sindaci dell’ATS, Giuseppe Bascialla.

Un confronto organizzato per discutere degli scenari attuali e futuri del Galmarini e della riorganizzazione che uscirà con la revisione della 23, e che qui collocherà “uno dei poliambulatori che potenzieranno la sanità territoriale” come ha sottolineato Emanuele Monti che ha elencato le peculiarità dell’ospedale: «Qui vi operano due capi dipartimento: per la chirurgia Andrea Rizzi e per la cardio-toraco-vascolare Battistina Castiglioni. Due professionisti di livello che rimarcano la centralità di Tradate nell’assetto aziendale».

Monti ha poi ricordato le attuali criticità che vanno al più presto risolte: « I reparti di radiologia e di pronto soccorso hanno bisogno di interventi concreti. Il direttore Bonelli ha annunciato l’avvio delle procedure concorsuali per assumere medici e radiologi già dal mese di settembre. Per quanto riguarda il pronto soccorso, termineranno nella metà del 2022 i lavori di adeguamento e ammodernamento degli spazi del reparto».

Il tema della radiologia riguarda tutta la Sette Laghi che ha alcune criticità urgenti da risolvere, come quella della senologia. Anche la medicina di urgenza presenta gravi carenze che vengono tamponate attualmente con contratti a cooperative esterne che assicurano una trentina di turni al mese( Fece notizia la ricerca di specialisti finita su Facebook lo scorso anno).

Sul fronte edilizio, sono in atto degli investimenti migliorativi:

– Ristrutturazione monoblocco (6.277.000,00 euro): lavori eseguiti per circa il 90% dello stanziato (compresi due porzioni di piano 1° e 2° già terminati e consegnati). È in corso la ristrutturazione e ampliamento di una porzione del Piano 3° per la realizzazione della nuova Pediatria;

– Ristrutturazione sala d’attesa del Pronto Soccorso e dell’Endoscopia (800.000,00 euro): progettazione esecutiva terminata e approvata da Regione Lombardia. Saranno terminati i lavori entro il 2021;

– Nuovo blocco operatorio (3.080.000,00 euro): in corso di riformulazione del capitolato e affidamento fornitura entro l’anno in corso;

– Lavori di completamento e ampliamento terapia intensiva (1.063.000,00 euro): entro breve consegna progetto definitivo a cui segue valutazione di parte sanitaria per approvazione. Poi avverrà la redazione progetto esecutivo entro 30 gg. Impresa esecutrice già individuata, durata lavori 180 gg;

– Realizzazione ex novo terapia subintensiva (91.500,00 euro): fornitura di attrezzature.