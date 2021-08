Trading online: cosa aspettarsi dai mercati finanziari in era post covid?

L’aumento dei contagi di SARS-CoV-2 legato alla variante Delta preoccupa i mercati nel post-Covid, timori ai quali si aggiunge il possibile tapering della FED dato ormai come scontato dagli analisti a causa del rally dell’inflazione USA. Intanto prosegue la crescita dell’equity, con lo S&P 500 e il Nasdaq vicini ai nuovi massimi storici e il trend delle borse europee che rimane rialzista.

L’avvio della normalizzazione delle strategie monetarie da parte delle banche centrali potrebbe creare un nuovo scenario, con diversi analisti che attendono un incremento dei tassi d’interesse tra la fine del 2021 e il 2022. Questo contesto potrebbe favorire gli investimenti value, accelerando la rotazione dei titoli ciclici e penalizzando i titoli growth, sebbene permangono opportunità significative in alcuni settori specifici.

Il focus principale secondo gli esperti saranno gli investimenti ingenti per la transizione ecologica, risorse che avvantaggeranno alcuni comparti e daranno nuovo slancio alle fonti rinnovabili e alla green economy. Allo stesso tempo previsioni ottimiste interessano anche il settore fintech, il biotech e le aziende tecnologiche, con particolare attenzione alla new economy e al cambio di preferenze nei consumi degli utenti, senza dimenticare le criptovalute interessate da un nuovo rally.

I punti chiave per fare trading online in modo efficiente

Come riportato anche nella guida “trading online cos’è” realizzata dal portale specializzato Tradingonlinetop.com, al giorno d’oggi per investire in modo efficace è necessario concentrarsi su alcuni aspetti principali.

Purtroppo molti trader principianti commettono spesso degli errori che pregiudicano le performance, per questo motivo è essenziale prestare attenzione ad alcuni fattori chiave e seguire le indicazioni degli investitori più esperti.

Innanzitutto, bisogna investire tempo e risorse nella formazione professionale, un approccio che consente di aumentare la consapevolezza e apprendere una serie di competenze indispensabili per operare sui mercati finanziari in modo autonomo. Si tratta di conoscenze approfondite in ambito finanziario, oltre all’apprendimento dell’analisi tecnica e fondamentale per essere in grado di studiare i mercati in maniera precisa.

Inoltre, bisogna sempre fare esperienza con un conto demo, sia quando si inizia con il trading online da zero, sia quando è necessario testare nuove strategie e mettere a punto degli approcci differenti. Il conto dimostrativo permette di operare in un ambiente sicuro, un passaggio considerato essenziale dai trader professionisti prima di cominciare a investire con soldi reali. La permanenza in demo è variabile, infatti a seconda dei casi può andare da poche settimane a diversi mesi prima di essere pronti.

Gli esperti suggeriscono anche di imparare a gestire gli aspetti psicologici per investire online in maniera ottimale, evitando che le emozioni portino a compiere scelte sbagliate che possono compromettere le prestazioni in ambito finanziario. Spesso la psicologia nel trading viene sottovalutata, in particolar modo dai trader neofiti, quando al contrario si tratta di una capacità indispensabile per investire, soprattutto quando bisogna gestire scenari complessi.

Il segreto dei trader professionisti: la gestione del rischio

Una competenza che distingue un trader alle prime armi da un professionista è la gestione del rischio, un’attività che è necessario affinare nel tempo per acquisire maggiore consapevolezza nel trading online e investire in modo sostenibile. Il risk management richiede un mix di studio teorico ed esperienza pratica, con l’obiettivo di essere capaci di prendere le decisioni giuste in ogni momento, senza farsi condizionare dalle emozioni, dall’istinto e dai rumors di mercato.

Nel trading un supporto importante è l’utilizzo corretto degli ordini automatici, con i quali proteggere le posizioni e chiuderle nel momento giusto seguendo la propria strategia operativa. Non è raro farsi tentare dalle performance positive di un investimento ritardandone la chiusura, con il rischio di bruciare i risultati ottenuti fino a quel momento a causa del mancato rispetto dei vincoli determinati con l’analisi finanziaria.

In particolare, quando si realizza un investimento bisogna sempre sapere quando liquidare la posizione, stabilendo i parametri di take profit e stop loss utilizzando l’analisi tecnica e fondamentale. Un approccio prudente alla gestione del rischio permette di controllare eventuali perdite, per massimizzare le prestazioni di lungo termine e garantire maggiore solidità nel trading, una caratteristica essenziale per investire in momenti delicati come lo scenario del post-Covid.