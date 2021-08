Tragedia nel Ticino a Turbigo: annega un trentenne, salvo l’amico che si era tuffato con lui

(Immagine di repertorio) – E’ annegata una delle due persone che si sono tuffate nelle acque del Ticino a Turbigo e sono poi risultate disperse.

Sul posto per soccorrere l’uomo è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate con l’automedica in sede all’Ospedale di Legnano. Con loro anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che hanno supportato i sommozzatori di Milano durante le operazioni di soccorso. Purtroppo per il 30enne non c’è stato più niente da fare.

Con lui c’era un altro uomo che è stato condotto in codice giallo al pronto soccorso di Legnano.

Quello di oggi è il secondo caso di annegamento accaduto nell’arco di 24 ore. Proprio ieri, sabato 14 agosto, sul canale industriale a Nosate sul confine con Turbigo è stata rinvenuta la salma di un uomo (originario di Cardano al Campo). Secondo una prima ipotesi, non si è trattato di un fatto accidentale, ma di un gesto estremo.