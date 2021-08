Trova la farmacia di turno oggi nelle vicinanze e prenditi cura della tua salute

Quante volte ti sarà già capitato: inizi ad avvertire un fastidioso mal di gola o qualche linea di febbre, un colpo di tosse e vorresti subito correre ai ripari ma non hai in casa i farmaci che occorrono. Uno scenario comune insomma: ti affretti ad uscire, ma se non sai quale sia la farmacia di turno oggi nelle vicinanze rischi di fare un giro a vuoto senza neppure comprare quello che ti serve.

Consultando però gli elenchi della tua zona tramite ricerca in rete potrai facilmente trovare la farmacia più vicina alla tua abitazione, ottimizzando così i tempi di percorrenza ed evitando di camminar senza una direzione.

Come trovare una farmacia di turno in poche mosse

La farmacia di turno oggi assicura la distribuzione di farmaci durante gli orari di chiusura delle altre farmacie. È, cioè, un servizio indispensabile proprio per garantire che chiunque possa avere la giusta assistenza medica in qualsiasi momento. Dietro il banco dei farmaci difatti c’è un personale qualificato e precipuo della professione di farmacista, che si occuperà di distribuire medicinali, materiale di medicazione o tutto ciò che possa essere necessario al paziente. La presenza sul territorio di una farmacia di turno oggi viene segnalata dalla classica insegna a croce, che rimane accesa nelle fasce serali e notturne se la farmacia è aperta. A seconda della zona in cui si abita, poi, possono esserci ulteriori servizi (come la consegna a domicilio dei farmaci, prelevandoli direttamente dalla farmacia di turno più vicina). Con il proprio smartphone la ricerca sarà ancora più semplice: basterà digitare l’indirizzo dell’area in cui ci si trova ed avviare la ricerca della farmacia di turno aperta nelle vicinanze.

La “ricetta” per una farmacia di turno ordinata

Anche una farmacia di turno oggi deve trasmettere una sensazione di ordine e chiarezza di esposizione di ogni farmaco. Ecco perciò che diviene essenziale:

prediligere un design lineare ed un arredamento dalle forme rettilinee;

utilizzare materiali come vetro, alluminio, plexiglass per rendere l’ambiente “clinicale”;

scegliere colori come bianco, verde o grigio, ma con nuances tenui;

puntare all’essenzialità, riducendo quindi al massimo le decorazioni;

avere dei mobili dal taglio sobrio ma preciso e netto;

l’arredamento deve essere in secondo piano per poter valorizzare il prodotto.

In questo modo la farmacia risulterà ordinata e chiunque vi entrerà sarà invogliato a ritornare, proprio perché l’esposizione di ogni prodotto viene curata nel dettaglio e resa chiara a chi sta acquistando, facilitandogli l’individuazione dell’articolo e rendendolo quindi più autonomo. Per ottenere un buon risultato si può impostare un metodo di lavoro specifico, creare delle regole, nominare un responsabile del merchandising che si occupi di definire ed aggiornare il cosiddetto “planoprogramma” (ovvero il piano per la corretta collocazione dei prodotti su ogni mensola), selezionare strumenti espositivi ad impatto visivo.

Seguendo la giusta linea, quasi come proprio una prescrizione, una ricetta, si potrà fornire un servizio medico di eccellenza coniugando l’aspetto di utilità sociale e umana al marketing e business di azienda.