Ubriaco alla guida investe e uccide una donna, 47enne di Rho denunciato per omicidio stradale

Tragedia nella notte a Vittuone. Poco dopo le 23 del 17 agosto una 28enne residente a Vigevano è stata investita mentre attraversava la Strada Provinciale 11 sulle strisce pedonali. La donna ferita è stata portata in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano dove è deceduta nel corso della nottata a seguito delle gravi ferite riportate.

Il conducente del veicolo, un 47enne di Rho, celibe, incensurato, alla guida della propria auto, si è fermato per prestare immediata assistenza alla donna che è subito apparsa in gravi condizioni. L’uomo è poi stato sottoposto ad esame alcolemico e risultato di molto superiore ai limiti consentiti (l’etilometro segnava 1.30 grammi/litro) è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti tossicologici, il cui esito non è ancora stato comunicato, all’ ospedale di Magenta e denunciato per omicidio stradale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso: le indagini per accertare esatta dinamica sono ancora in corso.

.