Ufficio elettorale a Busto Arsizio, aperture straordinarie per la presentazione delle liste

Allo scopo di garantire gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature, ossia: rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali e autenticazione delle firme di accettazione delle candidature.

L’ufficio elettorale del Comune di Busto Arsizio rimarrà aperto, oltre al consueto orario di apertura al pubblico, anche nei seguenti orari: da martedì 31 agosto a giovedì 2 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni previsti per la presentazione ufficiale delle candidature (venerdì 3 settembre ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sabato 4 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00) con accesso dall’ingresso dei Servizi Demografici in via Fratelli d’Italia 12, (a lato dell’Ufficio PT).