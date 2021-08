Un comitato per le famiglie delle vittime del Covid: “Voglio aiutare chi ha sofferto come me”

«Ho perso mio padre a marzo, dopo 80 giorni di terapia intensiva: sono stati i giorni più allucinanti della mia vita. Penso che confrontarsi con chi ha vissuto lo stesso dolore sia di grande aiuto». Elena Carcano, di Varese, vuole dare vita a un comitato di supporto per i famigliari delle vittime del Covid-19 stanziato in provincia, «un territorio particolarmente colpito».

Inoltre, si tratta di una ragionamento di ordine psicologico: «Io e la mia famiglia siamo molto fortunati visto che siamo seguiti da dei professionisti, ma non tutti possono permetterselo», racconta Carcano.

Molti comuni hanno attivato degli sportelli psicologici gratuiti per chi ne avesse bisogno, ma Carcano vuole fare un passo in più: dare vita a una rete di supporto con un forte radicamento sul territorio. «Parlare con chi ha vissuto lo stesso è come riconoscersi a vicenda, capirsi», continua Carcano: lo stesso vale per chi ha famigliari o amici morti non di Covid-19, ma che hanno visto salire i propri cari su un’ambulanza senza vederli mai più tornare. Nell’ultimo anno e mezzo l’esperienza della malattia e della morte sono state davvero dolorose, oltre che solitarie, e molte persone sono state private di molti momenti e riti necessari per salutare i defunti, rendendo ancora più difficile l’elaborazione del lutto.

«Ho vissuto lo stesso a ottobre 2020 con mia madre: è morta per un’altra malattia a 3 mesi dal ricovero», rivela.

L’idea è nata dal nulla, ribadisce, e ancora non si è del tutto concretizzata: «So che è un progetto idealista, ma parlarne fa già del bene. Voglio aiutare chi ha passato la nostra stessa esperienza». Così Carcano ha elaborato un indirizzo mail del comitato, cui possono aderire associazioni e cittadini che volessero condividere la propria esperienza: vittimeparenticovidvarese@gmail.com.