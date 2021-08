Un Ferragosto al museo, tutte le opportunità in provincia di Varese

Un Ferragosto al museo: perché no?

Nel giorno di riposo totale nel cuore dell’estate non sono pochi i luoghi aperti in provincia di Varese, in alcuni casi anche con attività organizzate come le visite guidate.

Una buona occasione per una visita “dietro casa”, ma anche per stare all’aperto, visto che alcuni musei hanno anche parchi o spazi all’aperto, ideali per godersi una giornata di relax.

Gli spazi museali richiedono l’accesso con Green Pass.

Tutti i musei aperti a Ferragosto in provincia di Varese

*Museo Fossili – Besano -10.30 – 17.30, biglietti acquistabili qui. Dopo la vista al museo i visitatori possono passeggiare in autonomia lungo i sentieri del Monte San Giorgio e raggiungere anche le nuove aree attrezzate, con balcone panoramico sul lago Ceresio

*Isolino Virginia – Biandronno – visita gratuita con partenza da Biandronno ore 17.30, iscrizione a questo link; il 15 agosto alle 15 visita guidata a 3 euro (museo aperto tutto il giorno 10.30 – 17.30)

*Villa Della Porta Bozzolo – Casalzuigno

*Museo della Collegiata – Castiglione Olona – 10-13 15-18

*Museo Salvini – Cocquio Trevisago – visita guidata alle 18

*American Southwwest Museum – Cuveglio, frazione Cavona

*Museo Civico Floriano Bodini – Gemonio

*Museo Parisi Valle – Maccagno con Pino e Veddasca

*Monastero di Torba – Gornate Olona – con visite guidate, pic-nic e spazio all’aperto

*Midec – museo internazionale design ceramico – Laveno Mombello, frazione Cerro

*Villa Panza – Varese

*Castello di Masnago – Varese



*Civici musei di Villa Mirabello – Varese 10.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00

*Musei del Sacro Monte – Varese. Aperti ore 10-18 Casa Museo Ludovico Pogliaghi, museo Baroffio, cripta. Proposta con spazio pic nic e quiz-gioco per i bambini, qui

*Location Camponovo – Varese – esposizione della Galleria Gutan, qui le info

*Volandia Parco Museo del Volo – Vizzola Ticino – con diverse attività speciali, qui le info