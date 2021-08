Un fine settimana di musica, cinema e teatro con un omaggio a Dante

Siamo al primo weekend pieno di agosto, le città si svuotano ma per chi resta non mancano occasioni per divertirsi all’aperto.

METEO

Dopo le piogge intense del mese di luglio e di inizio agosto, il weekend si presenta finalmente quasi estivo anche se non mancherà una certa instabilità. Niente che possa impedire di fare belle passeggiate e partecipare ai tanti eventi che vengono proposti un po’ in tutta la provincia.

FIERE E SAGRE

VARESE – Nel fine settimana prosegue alla Schiranna la Festa del Partito Democratico: dopo l’incontro con il vicesegretario del Peppe Provenzano sulle visioni per il Pd del futuro, i prossimi fine settimana saranno all’insegna del rock e della buona cucina, con tre giorni in cui sarà proposto come piatto speciale il pesce spada alla siciliana, con pomodorini e olive – Leggi

EVENTI

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Nei giorni 6, 7 e 8 agosto 2021 il Micro Museo di Cadero, Taxus, la Fondazione Leonardo da Vinci e il Ponte degli Artisti di Milano, con il patrocinio dell’amministrazione Comunale di Maccagno e la sua Proloco, iniziano le celebrazioni del Dante Contemporaneo in Val Veddasca, un omaggio al sommo poeta a 700 anni della sua scomparsa – Leggi

VARESE – Sabato 7 agosto alle 17,39 si inaugura in Sala Veratti la mostra Codice Rosso, una collettiva degli Artisti Indipendenti. Tra i temi affrontati il difficile periodo storico che stiamo vivendo – Leggi

VARESE – A Varese tre giorni di festa per la riapertura del santuario di San Fermo e Rustico. Da venerdì 6 a domenica 8 agosto tante iniziative in occasione della riapertura del santuario nel cuore della Penasca. Domenica mattina arriva l’arcivescovo monsignor Delpini – Leggi

MUSICA

BISUSCHIO – Domenica 8 agosto alle ore 17.30 a Villa Cicogna-Mozzoni a Bisuschio appuntamento dedicato al tango di Astor Piazzolla nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita. Leggi

BRENTA – Sabato 7 agosto alle 21 in collaborazione con l’associazione PianoFriends nel suggestivo Santuario di S. Quirico per la rassegna “interpretando Suoni e Luoghi” promossa dalle comunità montane del Piambello e Valli del Verbano – Leggi

DUMENZA – Venerdì 6 agosto alle ore 21 nella chiesa di S. Giorgio appuntamento con l’orchestra Cameristica di Varese per la rassegna “interpretando Suoni e Luoghi” promossa dalle comunità montane del Piambello e Valli del Verbano – Leggi

GERMIGNAGA – Dopo il successo dei primi concerti, venerdì 6 agosto Jazz in Maggiore chiude l’edizione 2021 al Parco Boschetto di Germignaga (Ex-Colonia Elioterapica in caso di maltempo) con i Chick Friends, ovvero Fabio Valdemarin al pianoforte, Luciano Zadro alla chitarra, Marco Conti al contrabbasso e Paolo Muscovi alla batteria – Leggi

LAVENO MOMBELLO – Sabato 7 agosto, alle 19.30 e alle 21 (doppio concerto) appuntamento al MIDeC di Palazzo Perabò a Cerro di Laveno Mombello. In scena il Trio Jazz – Leggi

BAMBINI

Tra sole e temporali questo primo fine settimana di agosto propone alle famiglie con bambini tante occasioni per stare insieme, guardando un film o ascoltando storie sotto le stelle, per scoprire luoghi e racconti del passato anche antichissimo del nostro territorio, per tante piccole avventure a due passi da casa.

CINEMA E TEATRO

BESNATE – Nel fine settimana due film in programmazione nell’arena estiva del Cinema Teatro Incontro – Leggi

BUSTO ARSIZIO – Sabato 7 agosto il primo appuntamento del mese di agosto della rassegna cinematografica estiva organizzata da ICMA, BA Film Festival e Sguardi d’Essai con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. Nel parco di villa Calcaterra, alle 21.30, sarà proiettato “La Mélodie”, film drammatico francese del 2017 – Leggi

PORTO CERESIO – Sabato 7 agosto alle 21.15 la rassegna PortoArte presenta lo spettacolo “”Caravaggio, il lato oscuro della luce” negli spazi della Raccolta etnografica Appiani Lopez – Leggi

VARESE – Domenica 8 agosto alle ore 17,30 al boschetto di Bregazzana Verba Manent con Marina de Juli mette in scena lo spettacolo “Buffoni e Cantastorie” nell’ambito della rassegna “Radici al futuro”. Leggi

PASSEGGIATE

ANGERA – “Destinazione Rocca di Angera” è la passeggiata guidata in programma domenica 8 agosto alle 10 attraverso il le meraviglie del Museo Diffuso – Leggi

CASTIGLIONE OLONA – Appuntamento nel Parco RTO domenica 8 agosto con “Guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia – Escursioni e storie dietro casa”, iniziativa organizzata da Archeologistics in collaborazione con Parco Pineta, Bosco del Rugareto, Parco del Medio Olona, Parco Valle del Lanza e Parco Rto – Leggi