Un varesino tra gli escursionisti recuperati con l’elicottero sulle montagne del Friuli

C’è anche una persona residente in provincia di Varese nel gruppo di quattro persone recuperate da un elicottero della Protezione Civile sulle montagne del Friuli. Il gruppo di escursionisti – tutti tra i 50 e i 70 anni – era partito dalla località di Casera Coot in provincia di Udine (in Val Resia) per una passeggiata nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 agosto. Un tragitto teoricamente facile, durante il quale però i quattro avevano perso le tracce del sentiero, come riporta l’agenzia Ansa.

I quattro – oltre al varesino ci sono un bresciano e due udinesi di Gemona – erano stati costretti a fermarsi all’arrivo del buio dopo essere arrivati nei pressi del rio Ronch dopo aver superato alcuni salti di roccia. Un luogo impervio e con copertura molto limitata della rete telefonica, anche se per fortuna da uno dei loro cellulari è riuscita a partire una chiamata di allarme.

Sorpresi dall’oscurità, sono stati individuati verso le 23,30 dai soccorritori che li hanno raggiunti calandosi a corda doppia per circa 200 metriche e hanno fornito i teli termici agli escursionisti per poter trascorrere la notte all’addiaccio. Oggi i quattro sono stati recuperati con un intervento dell’elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e sono così stati tratti in salvo.