Un varesino nella giuria “giovani” del Film Festival di Locarno

Per chi ama il cinema, i festival internazionali dedicati al settore sono un appuntamento irrinunciabile. Se c’è la possibilità di viverli da protagonista, diventano un sogno.

Martino Babandi ha 23 anni, di Daverio e quest’anno è al Film Festival di Locarno in un ruolo speciale. “Il nostro socio e volontario Martino è al Locarno Film Festival come giurato per Cinema&Gioventù nella sezione Pardi di domani and Open Doors”, si legge sulla pagina Filmstudio90.

Dall’associazione varesina spiegano: «Sapevamo che c’era questa possibilità e abbiamo spinto i giovani di Filmhub a candidarsi per il ruolo. Siamo molto felici di poter supportare un nostro socio in questa esperienza. È un vero appassionatissimo di cinema». Martino sarà al prestigioso festival fino al 14 agosto. Un’ottima occasione per godere di pellicole provenienti da tutto il mondo.