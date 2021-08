Un weekend di raccolta firme per le amministrative di Varese

Sarà un weekend intenso per le liste in lizza per il consiglio comunale di Varese: diversi saranno i gazebo per raccogliere le firme necessarie per presentare le formazioni politiche.

Fratelli d’Italia sarà sabato e domenica dalle 10 alle 14 in piazza Monte Grappa per la raccolta delle firme per la presentazione della lista, ma sarà anche sabato e domenica in viale Belforte, zona Carrefour, dalle 10 alle 16 per raccogliere le firme per il referendum sulla Giustizia che stanno promuovendo.

Anche la Lega organizza la raccolta firme sia per la lista che per i uesiti referendari sulla Giustizia: saranno in piazza sabato 28 tutto il giorno in piazza del Podestà, mentre domenica solo la mattina all’inizio di corso Matteotti.

Varese in Azione sarà presente per la propria raccolta firme sabato 28 agosto, in corso Matteotti 1.

Sembre sabato 28 agosto, in Corso Matteotti presso l’ingresso del chiosco S.Antonino, il movimento civico Varese2.0 posizionerá un banchetto per raccogliere le ultime firme di sottoscrizione della lista elettorale.