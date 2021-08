Una domenica a tutto sport in centro a Saronno

Aree attrezzate e campi da gioco, esibizioni e stand informativi sparsi per tutta Saronno.

Domenica 12 settembre sarà una super giornata per chi ama lo sport e per chi è legato alle associazioni sportive saronnesi. “Sport al Centro” è il nome dell’evento scelto dall’amministrazione comunale per una giornata ricca di eventi, che si svolgerà dalle 15 alle 19 in tutte le piazze della città degli amaretti.

Ecco l’elenco delle piazze e delle vie e quale associazione sarà presente. Il programma dettagliato sarà fornito in seguito: