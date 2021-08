Un’altra Ferrari per Alessio Rovera: sostituirà Rigon al Nürburgring

La straordinaria vittoria di classe alla 24 Ore di Le Mans ha fatto ulteriormente impennare le “azioni” di Alessio Rovera all’interno del mondo dell’endurance e soprattutto dell’entourage Ferrari. Il pilota di Varese ha conquistato la gara francese proprio su una vettura del Cavallino Rampante – la 488 GTE – ed è sempre più considerato sul “pianeta rosso”.

Lo dimostra il fatto che sarà proprio Rovera a sostituire il veneto Davide Rigon nella squadra di piloti che al Nürburgring disputerà, nel weekend del 3-5 settembre, l’ottava tappa del campionato GT World Challenge Europe-Endurance Cup, quello che fino a due anni fa era conosciuto come Blancpain Endurance Series.

Rigon è reduce da un infortunio dopo un incidente occorsogli nella gara 24 Ore di Spa-Francorchamps e dovrà così rimandare il proprio impiego in abitacolo. Rovera quindi prenderà posto accanto a due “colleghi” di altissimo livello, Antonio Fuoco e Callum Ilott. Fuoco, 25enne cosentino, è cresciuto nell’Academy della Ferrari e insieme a Rovera (e a Roda) ha ottenuto il tricolore GT Endurance nel 2020. Ilott, britannico di 22 anni, è attualmente il terzo pilota dell’Alfa Romeo in Formula Uno.

Rispetto a Le Mans per Alessio ci sarà un’altra Ferrari 488 seppure con configurazione GT3; cambieranno il numero di gara (avrà il 71) e la scuderia: sarà infatti ai box del team Iron Lynx del quale, solitamente, il varesino è avversario nelle gare valide per il WEC e l’ELMS. Rovera sarà all’esordio sul tracciato del Nürburgring: saranno quindi fondamentali le sessioni di prove, sia libere sia di qualificazione, per trovare il miglior feeling con l’asfalto tedesco. Tra i tanti avversari di giornata, ci saranno anche l’altro “varesino” Raffaele Marciello e Nicklas Nielsen, compagno di squadra di Alessio e del francese Perrodo nel mondiale endurance.