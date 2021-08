Università, in aula solo con il green pass. Alla Liuc didattica a distanza per chi non è vaccinato

In aula solo se in possesso del Green Pass. Dal prossimo mercoledì 1 settembre 2021, gli studenti universitari saranno tenuti ad essere in possesso del certificato vaccinale per accedere alle attività in presenza come stabilito dal decreto-legge 111-2021 approvato lo scorso 5 agosto.

La direttiva riguarda anche tutto il personale, sia docente che tecnico – amministrativo e avrà validità fino al 31 dicembre di quest’anno (termine dello stato di emergenza).

Gli studenti non ancora vaccinati – segnala l’università Liuc di Castellanza – possono accedere ad un canale prioritario per la prenotazione sulla piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

L’accesso alla prenotazione è garantito anche agli studenti di altre regioni e agli studenti internazionali non in possesso di tessera sanitaria ma di codice fiscale o altro codice identificativo. L’ateneo ricorda inoltre che il principale hub vaccinale di riferimento per il nostro territorio è Malpensafiere (Via XI Settembre 16, Busto Arsizio).

Gli studenti non vaccinati, di cui al momento non si conosce il numero, potranno assistere alle lezioni a distanza: l’università Liuc ha infatti già testato e attivato la didattica mista integrata per permettere a chi non può presenziare in aula di seguire i corsi da una postazione telematica. Il sistema era già stato adottato nei mesi scorsi e sarà riattivato per garantire a tutti gli iscritti di seguire le lezioni anche qualora dovessero subentrare ulteriori restrizioni per quanto riguarda la didattica in presenza che è comunque soggetta al rispetto delle regole di distanziamento e non assembramento.

La speranza è che a settembre si possa effettivamente partire con il numero più alto possibile di studenti in presenza.