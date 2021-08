Vaccinazioni senza prenotazione a Luino e a Laveno nei giorni 11 e 17 agosto

Vaccinazioni senza prenotazioni a Luino e a Laveno Mombello. ATS Insubria ha organizzato due giornate ad accesso libero per tutti mercoledì 11 agosto presso il Comune di Luino e martedì 17 agosto presso il Comune di Laveno Mombello.

I cittadini che intendono usufruire di questo servizio dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di identità. Agli over 60 verrà somministrato il vaccino Janssen di Johnson & Johnson, previsto in un’unica dose. Per la popolazione dai 12 ai 60 anni è prevista la somministrazione di una prima dose di Moderna, mentre l’appuntamento per la seconda dose arriverà via sms con indicazioni dettagliate relative ai centri vaccinali massivi da raggiungere, successivamente, per completare il ciclo vaccinale.

Grazie al camper di ATS Insubria un team di vaccinatori sarà a disposizione – dalle ore 8.30 alle 15.00.

Intanto prosegue l’attività degli HUB-centri vaccinali presso i quali è possibile accedere attraverso prenotazione sul portale regionale – Campagna Vaccinazione anti-covid 19, eccezion fatta per il personale sanitario (che ha l’obbligo di vaccinazione, come previsto da DL n. 44/2021), scolastico – docente e non docente – e over 60 che, come da disposizioni in vigore, possono accedere senza prenotazione.

Si ricorda, infine, che i cittadini over 60 possono richiedere la somministrazione del vaccino Janssen di Johnson & Johnson, senza prenotazione, anche nelle due farmacie di Varese, zona Brunella, e di Gallarate, via Magenta, che aderiscono alla sperimentazione avviata dal 3 agosto.