Valentino Rossi annuncia il ritiro: “Smetto a fine stagione”

«Ho deciso di fermarmi: questa sarà la mia ultima stagione come pilota di moto». Valentino Rossi a 42 anni ha preso la sofferta decisione di ritirarsi al termine di questa annata sportiva, che al momento gli sta regalando ben poche soddisfazioni.

Il “Dottore” ha esordito nel circuito mondiale nel 1996 e ha vinto nel corso di questi 25 anni nove titoli mondiali nelle varie categorie, l’ultimo nel 2009.

«Mi dispiace un sacco – le parole di Valentino nel corso della conferenza stampa -, avrei voluto correre altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. È stato bello, ci sono stati momenti indimenticabili in cui mi sono divertito un sacco. Dall’anno prossimo la mia vita cambierà: non correrò con la moto, una cosa che ho fatto negli ultimi 30 anni».

«Adoro correre con le macchine – ha detto Rossi -, forse appena meno che con le moto. Non c’è alcuna decisione presa, io mi sento un pilota in moto o in macchina e lo resterò per sempre, magari non allo stesso livello ma penso che correrò comunque».