Da Varese alla Sicilia, parte la missione della squadra anti incendio boschivo della Protezione Civile

Il settore Protezione civile- ufficio coordinamento antincendio boschivo della Provincia di Varese ha predisposto la partenza di domenica 8 agosto per l’Emergenza Incendi Sicilia con il 2° Contingente di Regione Lombardia, insieme all’Associazione Nazionale Alpini ed al Parco del Ticino.

La “Squadra Provinciale Antincendio Boschivo”, quale modulo specialistico della Colonna Mobile Provinciale, sarà rappresentata da 5 volontari e 2 automezzi pick up dotati di modulo antincendio che si imbarcherà a Napoli per sbarcare a Palermo e poi raggiungere Enna quale destinazione assegnata.

I volontari della “Squadra Provinciale Antincendio Boschivo” opereranno a stretto contatto con i volontari del posto e collaboreranno con il Corpo Forestale Regionale e Vigili del Fuoco sotto la direzione di Regione Sicilia.

Per la “Squadra Provinciale Antincendio Boschivo”, che in passato ha già partecipato a delle Campagne Estive emergenziali ,sarà la prima volta che andrà così lontano rispetto al proprio territorio di intervento.

Le condizioni climatiche con temperature molte alte, previsti 45°, non favoriranno gli interventi di spegnimento delle aree percorse dal fuoco e le condizioni in cui i volontari andranno ad operare saranno molto critiche anche per il tipo di vegetazione della zona.

“Credo che questa esperienza lascerà un bagaglio professionale ed umano ai volontari che servirà sicuramente alla crescita di tutto il sistema provinciale -afferma il consigliere delegato Alberto Barcaro -. I volontari termineranno le attività il 17 agosto, per rientrare il 18 agosto partendo da Palermo per arrivare a Livorno. Oltre a ringraziare, come sempre, tutti i volontari, voglio dire grazie anche ai Sindaci del territorio che credono in noi e un grazie *non da ultimo* alle famiglie di questi volontari!”.