Varese in Azione: “Gregori ha abbandonato il progetto per motivi personali”

“Abbiamo appreso questa mattina, con un messaggio, che Mauro Gregori ha deciso di abbandonare il progetto di Varese in Azione e la Civica, a poche settimane dal voto. Lo abbiamo appreso con rammarico, seppur non con sorpresa, avendo avuto nelle ultime settimane alcuni scambi di opinione, che lo hanno portato a ritirarsi per motivi personali“. È quanto si legge in una nota diffusa oggi da Varese in Azione.

“Lo ringraziamo per gli importanti apporti dati al nostro progetto; Siamo invece grati ad Arturo Bortoluzzi per averci rassicurato sulla continuazione del suo impegno; dalla nostra abbiamo la volontà di proseguire con un percorso di civismo, accompagnato dai valori liberali, che vorremmo si fondasse sull’ascolto e la partecipazione attiva dei Cittadini e delle Castellanze, punto fondante del nostro programma, con impegno, abnegazione e passione, legata solo ed esclusivamente alla visione di una Varese del futuro, che ad oggi guida nostro progetto elettorale”.

“Vogliamo rassicurare – conclude il gruppo – chi guarda a Varese in Azione: la nostra lista non è assolutamente a rischio, così come il nostro progetto politico. Nella vita si fanno delle scelte, ma queste non sono per forza legate ad un domino, come alcune supposizioni vorrebbero alimentare. La nostra realtà è solida e pronta a presentarsi al urne i prossimi 3 e 4 ottobre”.